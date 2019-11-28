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РИА Новости

Опубликовано видео пуска "Тополя" в Астраханской области

23:30 28.11.2019 (обновлено: 10:24 29.11.2019)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
В российском оборонном ведомстве сообщили, что пуск производился с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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1 февраля, 13:18РИА Наука
"Роскосмос" рассматривает возможность запусков с помощью "Тополей"
"Тополь" (по классификации NATO — "Серп", SS-25 "Sickle") — стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.
С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) провели семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Тополь (ракетный комплекс)РоссияБезопасность
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