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РИА Новости

В РСТ прокомментировали получение Москвой премии World Travel Awards

23:23 28.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Столица России заслуженно победила в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город" премии World Travel Awards-2019, обойдя таких мировых лидеров, как Париж, Лондон и Нью-Йорк, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. В 2020 году Гранд Финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.
В результате голосования туристов и специалистов туриндустрии Москва победила в одной из главных номинаций премии — "Лучшее туристское направление. Город". Чествование победителей состоялось в четверг в городе Маскат (Оман).
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Шпилько подчеркнул, что Москва стала одним из самых интересных городских направлений в мире несколько лет назад и может абсолютно уверенно конкурировать с самыми признанными туристическими мегаполисами на планете.
"Однако столица России оставалась и остается недооцененной туристической дестинацией. То, что Москва победила в самой главной номинации международной премии World Travel Awards как "Лучшее туристическое направление. Город" - это закономерное признание. Для того чтобы мировой туристический бизнес и туристы осознали привлекательность российской столицы, должно было пройти определенное время. Я думаю, что мощным стимулом в сторону такого признания стало проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году, где Москва произвела сильное впечатление на гостей мундиаля", - сказал он.
Глава РСТ также отметил, насколько многое зависит от эффективности территориального маркетинга, и подчеркнул, что Комитет по туризму Москвы активно работает в этом направлении.
"В номинации на лучшее городское туристическое направление, помимо Москвы, были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие. Я считаю, что наша столица обошла таких абсолютных лидеров, как Париж, Лондон и Нью-Йорк, – это совершенно закономерно и абсолютно заслуженно. Таким количеством уникальных объектов показа, которые вводятся в Москве, таким событийным рядом сегодня не может похвастаться ни один мегаполис в мире", - резюмировал Шпилько.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрииСергей СобянинМосква
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