В РСТ прокомментировали получение Москвой премии World Travel Awards

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Столица России заслуженно победила в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город" премии World Travel Awards-2019, обойдя таких мировых лидеров, как Париж, Лондон и Нью-Йорк, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. В 2020 году Гранд Финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.

В результате голосования туристов и специалистов туриндустрии Москва победила в одной из главных номинаций премии — "Лучшее туристское направление. Город". Чествование победителей состоялось в четверг в городе Маскат (Оман).

Шпилько подчеркнул, что Москва стала одним из самых интересных городских направлений в мире несколько лет назад и может абсолютно уверенно конкурировать с самыми признанными туристическими мегаполисами на планете.

"Однако столица России оставалась и остается недооцененной туристической дестинацией. То, что Москва победила в самой главной номинации международной премии World Travel Awards как "Лучшее туристическое направление. Город" - это закономерное признание. Для того чтобы мировой туристический бизнес и туристы осознали привлекательность российской столицы, должно было пройти определенное время. Я думаю, что мощным стимулом в сторону такого признания стало проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году, где Москва произвела сильное впечатление на гостей мундиаля", - сказал он.

Глава РСТ также отметил, насколько многое зависит от эффективности территориального маркетинга, и подчеркнул, что Комитет по туризму Москвы активно работает в этом направлении.