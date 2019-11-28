В Гагре произошла перестрелка

СУХУМ, 28 ноя - РИА Новости. Перестрелка произошла вечером в четверг в абхазском курортном городе Гагра, один человек ранен, его увезли в Перестрелка произошла вечером в четверг в абхазском курортном городе Гагра, один человек ранен, его увезли в Сочи , сообщили РИА Новости в МВД Абхазии

"Произошла перестрелка. Есть один раненый. Его вывезли в Сочи. По самой ситуации пока сложно что-то сказать. Разбираемся", - сказал собеседник.

Известно, что сначала пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу с огнестрельным ранением груди и тазобедренного сустава. После оказания медицинской помощи его увезли в Россию.