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РИА Новости

В Гагре произошла перестрелка

23:15 28.11.2019 (обновлено: 23:58 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
СУХУМ, 28 ноя - РИА Новости. Перестрелка произошла вечером в четверг в абхазском курортном городе Гагра, один человек ранен, его увезли в Сочи, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
"Произошла перестрелка. Есть один раненый. Его вывезли в Сочи. По самой ситуации пока сложно что-то сказать. Разбираемся", - сказал собеседник.
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Пострадавшую в перестрелке в Сухуме пока не прооперировали
Известно, что сначала пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу с огнестрельным ранением груди и тазобедренного сустава. После оказания медицинской помощи его увезли в Россию.
"На месте изъяты четыре стреляные гильзы, которые отправлены на баллистическую экспертизу. Стрелявший Барциц Д. Ш. объявлен в розыск", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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ГаграАбхазияСочиВ мире
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