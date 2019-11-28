В Гагре произошла перестрелка

"Произошла перестрелка. Есть один раненый. Его вывезли в Сочи. По самой ситуации пока сложно что-то сказать. Разбираемся", - сказал собеседник.
24 ноября, 17:08Пострадавшую в перестрелке в Сухуме пока не прооперировали
Известно, что сначала пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу с огнестрельным ранением груди и тазобедренного сустава. После оказания медицинской помощи его увезли в Россию.
"На месте изъяты четыре стреляные гильзы, которые отправлены на баллистическую экспертизу. Стрелявший Барциц Д. Ш. объявлен в розыск", - уточнили в пресс-службе ведомства.