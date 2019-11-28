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Тамбовская область
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РИА Новости

На Тамбовщине завершается работа по возврату земель в сельсхозоборот

23:04 28.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ТАМБОВ, 28 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области успешно продолжается работа по возврату земель в сельскохозяйственный оборот, на данный момент в регионе остается менее одного процента неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в Тамбовской области за последние пять лет года площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 100 тысяч гектаров. На сегодняшний день в регионе остается только около 18 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель.
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"Губернатор Александр Никитин подчеркивает, что в Тамбовской области не должно быть небрежного отношения к плодородной земле, поэтому ситуация с неиспользуемыми земельными участками находится на постоянном контроле у региональной власти. Работа по вовлечению в оборот неиспользуемых и залежных земель идет непрерывно. В каждом хозяйстве, имеющем залежные земли, разработан план, согласно которому проходит раскорчевка территорий. Ответственные ведомства контролируют эту работу. Специалисты постоянно проводят проверки, направленные на повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель по целевому назначению", - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова.
Он уточнил, что в случаях выявления нарушений правил землепользования владелец участка может быть привлечен к административной ответственности. А в случае неиспользования сельхозземель по назначению в течение трех и более лет подряд земельный участок может быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке. За последние пять лет в регионе был зафиксирован всего один такой случай.
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