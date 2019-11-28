На Тамбовщине завершается работа по возврату земель в сельсхозоборот

По его словам, в Тамбовской области за последние пять лет года площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 100 тысяч гектаров. На сегодняшний день в регионе остается только около 18 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель.

Он уточнил, что в случаях выявления нарушений правил землепользования владелец участка может быть привлечен к административной ответственности. А в случае неиспользования сельхозземель по назначению в течение трех и более лет подряд земельный участок может быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке. За последние пять лет в регионе был зафиксирован всего один такой случай.