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РИА Новости

В Госдуме оценили слова секретаря СНБО о "реинтеграции" Крыма

23:01 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Виктор Водолацкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что высказывание секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова по поводу "реинтеграции" Крыма и восстановления границ Луганской и Донецкой областей является стремлением не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы прекратить "убийство мирного населения" на востоке Украины.
Ранее агентство УНИАН процитировало высказывание Данилова о том, что существует пять сценариев реинтеграции Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не сообщил подробности этих сценариев, но подчеркнул, что Украина вернет Донецкую, Луганскую области и Крым.
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"Заведомо воинствующая риторика и руководства Украины, и тех ведомств и министерств, которые каждый день делают подобные заявления, это стремление не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы наконец-то прекратить убийство мирного населения, которое сегодня происходит на ее костоке (Украины - ред.)… Украина по сценарию Госдепа никогда не примет нормальное решение", - сказал РИА Новости Водолацкий.
Депутат отметил, что подобные заявления делает не только Совет национальной безопасности Украины, но и другие руководители страны и организаций, в том числе "Нафтогаз", выказывая таким образом агрессию по поводу той ситуации, которая складывается сейчас в Донбассе и во внешней политике Украины в целом.
"Что касается возвращения границ ЛНР и ДНР под юрисдикцию пограничной службы Украины, то необходимо выполнить Минское соглашение, необходимо не с "нормандской четверкой" договариваться, а со своими людьми, которые живут в Луганске и Донецке. С этим народом, с руководителями этих непризнанных республик сесть за стол переговоров и вырабатывать механизм, как они будут действовать дальше", - сказал депутат ГД.
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Водолацкий подчеркнул, для того чтобы достигнуть согласия с жителями Луганска и Донецка, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уничтожить неонацизм, распространившийся в этих областях.
Саммит "нормандской четверки" должен пройти в Париже 9 декабря. Лидеры России, Украины, ФРГ и Франции планируют обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.
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Алексей ДаниловДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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