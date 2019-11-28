В Госдуме оценили слова секретаря СНБО о "реинтеграции" Крыма

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что высказывание секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова по поводу "реинтеграции" Крыма и восстановления границ Луганской и Донецкой областей является стремлением не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы прекратить "убийство мирного населения" на востоке Украины.

Ранее агентство УНИАН процитировало высказывание Данилова о том, что существует пять сценариев реинтеграции Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не сообщил подробности этих сценариев, но подчеркнул, что Украина вернет Донецкую, Луганскую области и Крым.

"Заведомо воинствующая риторика и руководства Украины, и тех ведомств и министерств, которые каждый день делают подобные заявления, это стремление не допустить принятия "нормандской четверкой" позитивных конкретных действий, которые могли бы наконец-то прекратить убийство мирного населения, которое сегодня происходит на ее костоке (Украины - ред.)… Украина по сценарию Госдепа никогда не примет нормальное решение", - сказал РИА Новости Водолацкий.

Депутат отметил, что подобные заявления делает не только Совет национальной безопасности Украины, но и другие руководители страны и организаций, в том числе "Нафтогаз", выказывая таким образом агрессию по поводу той ситуации, которая складывается сейчас в Донбассе и во внешней политике Украины в целом.

"Что касается возвращения границ ЛНР и ДНР под юрисдикцию пограничной службы Украины, то необходимо выполнить Минское соглашение, необходимо не с "нормандской четверкой" договариваться, а со своими людьми, которые живут в Луганске и Донецке. С этим народом, с руководителями этих непризнанных республик сесть за стол переговоров и вырабатывать механизм, как они будут действовать дальше", - сказал депутат ГД.

Водолацкий подчеркнул, для того чтобы достигнуть согласия с жителями Луганска и Донецка, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уничтожить неонацизм, распространившийся в этих областях.