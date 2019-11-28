Медведчук прокомментировал падение рейтинга Зеленского

"Это не быстрое (падение рейтинга – ред.), а оно объективное, так как шесть месяцев новая команда у власти, если речь идет о президенте. Правительство уже два месяца, парламент - два месяца, и люди дают оценку по тем действиям и в соответствии с теми ожиданиям, которые, к сожалению, в большей своей части не оправдываются. Поэтому такое резкое падение относительно рейтинга господина Зеленского, который с сентября упал на 21%. Это большое падение, как и падение сначала низкого рейтинга господина Гончарука (Алексея, премьер-министра Украины - ред.), потому что он всегда был очень низким", – сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.