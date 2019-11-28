В Боливии подтвердили "синий формуляр" Интерпола на Моралеса

ЛА-ПАС, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура боливийской столицы Ла-Паса подтвердила, что Прокуратура боливийской столицы Ла-Паса подтвердила, что Интерпол выпустил "синий формуляр" в отношении бывшего президента страны Эво Моралеса

Сам Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линера и разыскивает их на основании обвинений в "несуществующих преступлениях".

"По линии Интерпола был активирован "синий формуляр", что означает, что данная персона является фигурантом расследования и полиция в разных странах мира должна быть осведомлена об этом", - заявил журналистам прокурор Вильям Алаве, слова которого приводит газета Razón.

Ранее глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Интерпола в отношении Моралеса.

"Синий формуляр" Интерпола - это один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий, который выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению.