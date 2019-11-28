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РИА Новости

В Джибути за день выпал двухлетний объем осадков

22:15 28.11.2019 (обновлено: 09:06 29.11.2019)
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© AFP 2019 / STRПоследствия наводнения в Джибути
Последствия наводнения в Джибути
© AFP 2019 / STR
Последствия наводнения в Джибути. Архивное фото
ООН, 28 ноя – РИА Новости. В Республике Джибути в результате дождей за день выпала двухлетняя норма осадков, последствия затронули до 250 тысяч человек, затоплены школы, дома, объекты инфраструктуры, говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел Джибути и ООН.
"Сильные дожди спровоцировали внезапное наводнение в Джибути: за день выпал двухлетний объем осадков", - сказано в документе.
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В заявлении отмечается, что были повреждены дома, инфраструктура, школы.
"Примерно 150-250 тысяч человек были затронуты последствиями сильных дождей по всей стране, в основном в городе Джибути. По сообщениям, девять человек (из них 7 детей) погибли", - говорится в заявлении.
В городе Джибути 14 школ были в разной степени затоплены, что привело к повреждению кровли, электроснабжения, санитарной инфраструктуры и оборудования, сообщают власти.
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ДжибутиООНВ мире
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