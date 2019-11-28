"Сильные дожди спровоцировали внезапное наводнение в Джибути: за день выпал двухлетний объем осадков", - сказано в документе.
30 октября, 06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
В заявлении отмечается, что были повреждены дома, инфраструктура, школы.
"Примерно 150-250 тысяч человек были затронуты последствиями сильных дождей по всей стране, в основном в городе Джибути. По сообщениям, девять человек (из них 7 детей) погибли", - говорится в заявлении.
В городе Джибути 14 школ были в разной степени затоплены, что привело к повреждению кровли, электроснабжения, санитарной инфраструктуры и оборудования, сообщают власти.