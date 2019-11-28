ООН, 28 ноя – РИА Новости. В Республике В Республике Джибути в результате дождей за день выпала двухлетняя норма осадков, последствия затронули до 250 тысяч человек, затоплены школы, дома, объекты инфраструктуры, говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел Джибути и ООН

"Сильные дожди спровоцировали внезапное наводнение в Джибути: за день выпал двухлетний объем осадков", - сказано в документе.

В заявлении отмечается, что были повреждены дома, инфраструктура, школы.

"Примерно 150-250 тысяч человек были затронуты последствиями сильных дождей по всей стране, в основном в городе Джибути. По сообщениям, девять человек (из них 7 детей) погибли", - говорится в заявлении.