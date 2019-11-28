Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T22:12+0300
https://ria.ru/20191128/1561726238.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155059/07/1550590728_0:413:2730:1949_1036x0_80_0_0_ab8e3b1e4474d95ab9af848b2b735f2f.jpg
РИА Новости

Лукашевич оценил запрет русского языка в частных школах в Латвии

22:11 28.11.2019 (обновлено: 22:12 28.11.2019)
1751
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Решение конституционного суда Латвии о законности ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах страны является политически мотивированным, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Конституционный суд Латвии 14 ноября постановил, что ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии.
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
16 ноября, 20:35
Экс-депутат ЕП раскритиковал запрет русского языка в частных школах Латвии
По словам Лукашевича, в суде фактически рассматривались три иска, объединенные в одно дело, и все они поступили от русскоязычных семей, дети которых посещают частные школы.
"В итоге суд в очередной раз принял политически мотивированное решение. Судьи сослались на то, что новые нормы закона об образовании якобы не запрещают использование языков меньшинств при обучении, а система образования обязана предоставлять учащимся возможность использовать государственный язык", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По его словам, латвийский суд слепо реализует установки властей и лишь способствует дальнейшей изоляции русскоговорящего меньшинства, прикрываясь при этом благими намерениями и необходимостью обеспечить интеграцию представителей меньшинств в общество.
Лукашевич отметил, что такие шаги Риги нарушают не только национальное законодательство, но и ряд международно-правовых обязательств, включая статьи международного пакта о гражданских и политических правах, международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции о правах ребенка. Не соблюдается и Декларация ООН 1992 года о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.
Студентка подготовительного факультета университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы из Индии
Вчера, 16:13
Эксперт объяснила снижение числа изучающих русский язык в мире
"Призываем верховного комиссара и директора БДИПЧ дать оценку действиям властей Латвии, грубо попирающим права национальных и языковых меньшинств", - добавил постпред.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
920080
Обсудить 1
ОБСЕАлександр ЛукашевичБюро по демократическим институтам и правам человекаЛатвияРоссияВ мире
Рекомендуем
Рига
Главу антифашистского комитета Латвии вызвали в Службу госбезопасности
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
В России ответили на заявление Киева об ущербе возвращенным кораблям
Виктор Водолацкий
В Госдуме оценили слова секретаря СНБО о "реинтеграции" Крыма
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал падение рейтинга Зеленского
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 28 ноября 2019
Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан
Эво Моралес
В Боливии подтвердили "синий формуляр" Интерпола на Моралеса
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Студентка подготовительного факультета университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы из Индии
Эксперт объяснила снижение числа изучающих русский язык в мире
Красная площадь в Москве
Москву назвали лучшим городом для туризма в мире
Президент России Владимир Путин и президент Габона Али бен Бонго Ондимба
Россия впервые поставила Габону оружие
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал ответ Макрона на письмо Путина о РСМД в Европе
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Раввин Пинхас Гольдшмидт
Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
Лента новостейМолния