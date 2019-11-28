Лукашевич оценил запрет русского языка в частных школах в Латвии

ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Решение конституционного суда Решение конституционного суда Латвии о законности ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах страны является политически мотивированным, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

Конституционный суд Латвии 14 ноября постановил, что ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии.

По словам Лукашевича, в суде фактически рассматривались три иска, объединенные в одно дело, и все они поступили от русскоязычных семей, дети которых посещают частные школы.

"В итоге суд в очередной раз принял политически мотивированное решение. Судьи сослались на то, что новые нормы закона об образовании якобы не запрещают использование языков меньшинств при обучении, а система образования обязана предоставлять учащимся возможность использовать государственный язык", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

По его словам, латвийский суд слепо реализует установки властей и лишь способствует дальнейшей изоляции русскоговорящего меньшинства, прикрываясь при этом благими намерениями и необходимостью обеспечить интеграцию представителей меньшинств в общество.

Лукашевич отметил, что такие шаги Риги нарушают не только национальное законодательство, но и ряд международно-правовых обязательств, включая статьи международного пакта о гражданских и политических правах, международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции о правах ребенка. Не соблюдается и Декларация ООН 1992 года о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

"Призываем верховного комиссара и директора БДИПЧ дать оценку действиям властей Латвии, грубо попирающим права национальных и языковых меньшинств", - добавил постпред.