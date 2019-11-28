Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T10:22+0300
https://ria.ru/20191128/1561726210.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152459/13/1524591342_0:156:3085:1891_1036x0_80_0_0_a9ab7d3fbe71322a3aa024610fa96dbb.jpg
РИА Новости

Россия впервые поставила Габону оружие

22:10 28.11.2019 (обновлено: 10:22 29.11.2019)
9184
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Габона Али бен Бонго Ондимба
Президент России Владимир Путин и президент Габона Али бен Бонго Ондимба
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных — в первую очередь, лесных слонов. Популяция этих животных в Габоне — самая большая в Африке.
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместного заявления для прессы
26 октября, 08:00
Вторая африканская попытка России
"Деньги, вырученные от продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", — отметили в Минобороны.
Нынешняя поставка оружия — первая в истории отношений Габона с Россией / Советским Союзом. По крайней мере, авторитетный шведский институт SIPRI не располагает информацией о том, что такие поставки когда-либо имели место.

Куда пойдет оружие

Российское оружие передадут исключительно лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков, пояснили в Габоне.
Посол России Дмитрий Кураков назвал поставку оружия Габону "даром", с помощью которого Москва "рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
28 октября, 08:00Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике

Масштаб бедствия

В Габоне браконьерство имеет характер бедствия, которое влияет едва ли не на все сферы жизни, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды республики. Особый масштаб имеет незаконная охота на редких лесных слонов — больше половины всей популяции этих животных в Африке обитает именно в Габоне.
В Министерстве лесного, морского хозяйства и окружающей среды Габона заявили о "росте беспрецедентного насилия" со стороны браконьеров в отношении слонов, носорогов, броненосцев и пантер, которых убивают ради бивней, рогов носорогов, чешуи и шкур соответственно. При этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены.
Отсутствие же должного обмундирования не позволяет служащим парковых рот и лесникам эффективно противостоять браконьерам и защищать как заповедники, так и местное население, отметили в министерстве. В целом по Африке за десять лет браконьеры убили более тысячи лесников.
169592229
Обсудить 23
Министерство обороны РФАфрикаРоссияГабонБезопасность
Популярные комментарии
Опять бесплатно?!! Неужели дома в России проблем нет, на решение которых можно было направить эти деньги?
28 ноября, 22:49
АТАндрей Т
18100023
А откуда у них деньги? Им долги списали можно по новой заряжать... Видишь какой негр довольный - не то что жители Тулуна....
28 ноября, 23:38
Ксюша Дорофеева
13400015
Рекомендуем
Флаги Турции, России и США
Турецкое СМИ назвало Россию стихийным бедствием для Запада
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Сейсмограф. Архивное фото
Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Газораспределительная станция на Украине
В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
Лента новостейМолния