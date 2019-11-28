Россия впервые поставила Габону оружие

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных — в первую очередь, лесных слонов. Популяция этих животных в Габоне — самая большая в Африке.
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"Деньги, вырученные от продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", — отметили в Минобороны.
Нынешняя поставка оружия — первая в истории отношений Габона с Россией / Советским Союзом. По крайней мере, авторитетный шведский институт SIPRI не располагает информацией о том, что такие поставки когда-либо имели место.
Куда пойдет оружие
Российское оружие передадут исключительно лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков, пояснили в Габоне.
Посол России Дмитрий Кураков назвал поставку оружия Габону "даром", с помощью которого Москва "рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты".
Масштаб бедствия
В Габоне браконьерство имеет характер бедствия, которое влияет едва ли не на все сферы жизни, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды республики. Особый масштаб имеет незаконная охота на редких лесных слонов — больше половины всей популяции этих животных в Африке обитает именно в Габоне.
В Министерстве лесного, морского хозяйства и окружающей среды Габона заявили о "росте беспрецедентного насилия" со стороны браконьеров в отношении слонов, носорогов, броненосцев и пантер, которых убивают ради бивней, рогов носорогов, чешуи и шкур соответственно. При этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены.
Отсутствие же должного обмундирования не позволяет служащим парковых рот и лесникам эффективно противостоять браконьерам и защищать как заповедники, так и местное население, отметили в министерстве. В целом по Африке за десять лет браконьеры убили более тысячи лесников.