Россия впервые поставила Габону оружие

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия бесплатно поставила Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны

Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных — в первую очередь, лесных слонов. Популяция этих животных в Габоне — самая большая в Африке.

"Деньги, вырученные от продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", — отметили в Минобороны.

Нынешняя поставка оружия — первая в истории отношений Габона с Россией / Советским Союзом. По крайней мере, авторитетный шведский институт SIPRI не располагает информацией о том, что такие поставки когда-либо имели место.

Куда пойдет оружие

Российское оружие передадут исключительно лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков, пояснили в Габоне.

Посол России Дмитрий Кураков назвал поставку оружия Габону "даром", с помощью которого Москва "рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты".

Масштаб бедствия

В Габоне браконьерство имеет характер бедствия, которое влияет едва ли не на все сферы жизни, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды республики. Особый масштаб имеет незаконная охота на редких лесных слонов — больше половины всей популяции этих животных в Африке обитает именно в Габоне.

В Министерстве лесного, морского хозяйства и окружающей среды Габона заявили о "росте беспрецедентного насилия" со стороны браконьеров в отношении слонов, носорогов, броненосцев и пантер, которых убивают ради бивней, рогов носорогов, чешуи и шкур соответственно. При этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены.