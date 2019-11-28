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РИА Новости

Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

22:05 28.11.2019 (обновлено: 10:14 29.11.2019)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 28 ноября 2019
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 28 ноября 2019
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 28 ноября 2019
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом.
Это первый визит Трампа в Афганистан. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.
"Он (Трамп) приземлился около 2,5 часов назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - сообщают журналисты пула Белого дома, находящиеся там.
То, что о визите не было известно заранее, они объясняют "соображениями безопасности".
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Ашраф Гани АхмадзайДональд ТрампАфганистанСШАВ мире
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