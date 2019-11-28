Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан

"Он (Трамп) приземлился около 2,5 часов назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - сообщают журналисты пула Белого дома, находящиеся там.