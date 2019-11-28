Российские военные провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Бир-Абар в провинции Ракка, Аджами – Мембидж, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Также армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по двум маршрутам: Камышлы – Таннурия – Ккабур-Эль-Бид – Маашук – Дейрун-Ага – Камышлы, а также Квайрес – Джераблус – Али-Шар – Кюртак – Кабаджик – Холаки – Бир-Омар – Коран – Итвиран – Фуакани – Гариб – Ханик-Фаукани – Квайрес.