Российские военные провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото

Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка Алеппо , сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Бир-Абар в провинции Ракка, Аджами – Мембидж, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - заявил Боренков.