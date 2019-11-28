МИД Боливии заявил о возобновлении дипотношений с Израилем

"Мы собираемся восстановить отношения с Израилем", - заявила Лонгарик в ходе пресс-конференции, слова министра приводит издание Milenio.
Двусторонние отношения между странами были прерваны в 2009 году, когда президент Моралес объявил об их прекращении в ответ на израильские атаки в секторе Газа. Экс-президент назвал Израиль террористическим государством и расторг с ним миграционные соглашения.
По словам Лонгарик, отношения возобновятся "с учётом уважения государственного суверенитета, будут искренними и нацеленными на взаимовыгодное сотрудничество".
Ранее в СМИ появились копии письма, направленного МИД Боливии в Израиль 15 ноября, в котором правительство официально предлагает Израилю восстановить отношения.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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