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РИА Новости

МИД Боливии заявил о возобновлении дипотношений с Израилем

21:58 28.11.2019 (обновлено: 21:59 28.11.2019)
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© REUTERS / David MercadoГлава МИД Боливии Карен Лонгарик
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
© REUTERS / David Mercado
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик. Архивное фото
МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила в ходе пресс-конференции о восстановлении отношений с Израилем после 11-летнего перерыва.
"Мы собираемся восстановить отношения с Израилем", - заявила Лонгарик в ходе пресс-конференции, слова министра приводит издание Milenio.
Двусторонние отношения между странами были прерваны в 2009 году, когда президент Моралес объявил об их прекращении в ответ на израильские атаки в секторе Газа. Экс-президент назвал Израиль террористическим государством и расторг с ним миграционные соглашения.
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По словам Лонгарик, отношения возобновятся "с учётом уважения государственного суверенитета, будут искренними и нацеленными на взаимовыгодное сотрудничество".
Ранее в СМИ появились копии письма, направленного МИД Боливии в Израиль 15 ноября, в котором правительство официально предлагает Израилю восстановить отношения.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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