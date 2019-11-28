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РИА Новости

Самый известный дизайнер Apple покинул компанию, сообщили СМИ

21:57 28.11.2019
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Самый известный дизайнер корпорации Apple Джони Айв, который участвовал в создании внешнего облика Mac, iPod и iPhone, больше не работает в корпорации, сообщает The Verge.
О том, что дизайнер корпорации Apple покидает компанию для работы в своём собственном проекте, который называется LoveFrom, сообщала газета Financial Times в конце июня. Айв заявлял тогда, что считает свой уход естественным развитием карьеры.
Логотип Apple
27 ноября, 23:56
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Теперь почти спустя полгода Apple удалила биографию Айва на странице, где сообщалось о руководящем составе корпорации, хотя 26 ноября был там еще упомянут, заметил The Verge.
Полноценный запуск нового креативного бизнеса Айва ожидается в течение 2020 года. Глава Apple Тим Кук заявлял изданию Financial Times, что в целом Apple продолжит работать со старой командой, которая создавала самые известные продукты корпорации.
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