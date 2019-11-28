СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля Сергею Суровцеву, сообщает ведомство в WhatsApp.
Ранее стало известно, что 30-летний Сергей Суровцев задержан, он подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения. Следователи также сообщали, что Суровцев 27 июля, находясь на Тверской улице в столице, подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок.
"Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву предъявлено обвинение", - говорится в сообщении ведомства.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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