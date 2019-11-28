Экс-министр ВМС США заявил, что Трамп "мало понимает" в военной службе

По словам Спенсера, он дважды просил президента не вмешиваться в дело спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, однако юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне связался с экс-министром и заявил, что Трамп все же продолжит заниматься этим вопросом, и что он поручит Спенсеру восстановить Галлахера в звании.