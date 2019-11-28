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РИА Новости

Экс-министр ВМС США заявил, что Трамп "мало понимает" в военной службе

21:45 28.11.2019
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© AP Photo / Alex BrandonЭкс-министр военно-морских сил США Ричард Спенсер
Экс-министр военно-морских сил США Ричард Спенсер
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-министр военно-морских сил США Ричард Спенсер. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что президент США Дональд Трамп мало понимает в военной службе в США.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, и в таком случае он гарантирует, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.
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По словам Спенсера, он дважды просил президента не вмешиваться в дело спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, однако юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне связался с экс-министром и заявил, что Трамп все же продолжит заниматься этим вопросом, и что он поручит Спенсеру восстановить Галлахера в звании.
"Это было шокирующим и беспрецедентным вторжением в рядовую проверку. Это также было напоминанием о том, что президент имеет слабое понимание того, что значит быть на военной службе", - написал Спенсер в своей колонке в газете Washington Post.
Ранее Трамп сообщил, что на место Спенсера будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.
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Ричард СпенсерМарк ЭсперДональд ТрампВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
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