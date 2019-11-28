Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове , голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ

По данным ведомства, житель села Воробьевка Заводского района города на пустыре в четверг утром заместил человеческую голову и вызвал полицию.

"(На месте) сотрудники СК и полиции обнаружили фрагменты человеческого тела - частично скелетированный череп, предположительно, мужчины, ступню в обуви, а также костные останки. Кроме того, обнаружены элементы одежды", - говорится в сообщении.