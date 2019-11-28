Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

По данным ведомства, житель села Воробьевка Заводского района города на пустыре в четверг утром заместил человеческую голову и вызвал полицию.
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"(На месте) сотрудники СК и полиции обнаружили фрагменты человеческого тела - частично скелетированный череп, предположительно, мужчины, ступню в обуви, а также костные останки. Кроме того, обнаружены элементы одежды", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают личность погибшего. По факту его смерти проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.