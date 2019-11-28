Власти Боливии прокомментировали слова Моралеса о розыске Интерполом

МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Интерпола в отношении экс-президента Эво Моралеса

"В министерстве иностранных дел нет информации о запросах со стороны Интерпола (в отношении Моралеса)", - заявила Лонгарик в ходе пресс-конференции в Ла-Пасе, слова министра приводит издание Vistazo.

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил синий формуляр на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линера и разыскивает их на основании обвинений в несуществующих преступлениях.

Синий формуляр Интерпола - это один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий, который выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению.