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РИА Новости

Власти Боливии прокомментировали слова Моралеса о розыске Интерполом

21:17 28.11.2019 (обновлено: 21:18 28.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Интерпола в отношении экс-президента Эво Моралеса.
"В министерстве иностранных дел нет информации о запросах со стороны Интерпола (в отношении Моралеса)", - заявила Лонгарик в ходе пресс-конференции в Ла-Пасе, слова министра приводит издание Vistazo.
Здание штаб-квартиры Интерпола в Лионе
Вчера, 15:51
Интерпол не комментирует слова Моралеса о выдаче ордера на его розыск
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил синий формуляр на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линера и разыскивает их на основании обвинений в несуществующих преступлениях.
Синий формуляр Интерпола - это один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий, который выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во время выступления на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе, Боливия. 12 ноября 2019
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