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РИА Новости

МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации

21:08 28.11.2019 (обновлено: 21:09 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. КНДР должна прекратить ракетные испытания и вернуться к переговорам для решения проблемы Корейского полуострова, заявил официальный представитель МИД Великобритании.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
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"Великобритания обеспокоена пусками ракет. Эти запуски подрывают усилия по обеспечению мира на Корейском полуострове. Для того, чтобы обеспечить лучшее будущее, КНДР должна вернуться к переговорам с США по денуклеаризации", - говорится в заявлении официального представителя.
КНДР 31 октября также произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Тогда дальность полета составила около 370 километров, высота - примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
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Ким Чен ЫнВеликобританияЛондонКНДРВ мире
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