МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации

ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. КНДР должна прекратить ракетные испытания и вернуться к переговорам для решения проблемы Корейского полуострова, заявил официальный представитель МИД Великобритании

Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.

"Великобритания обеспокоена пусками ракет. Эти запуски подрывают усилия по обеспечению мира на Корейском полуострове. Для того, чтобы обеспечить лучшее будущее, КНДР должна вернуться к переговорам с США по денуклеаризации", - говорится в заявлении официального представителя.