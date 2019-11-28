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РИА Новости

В Тбилиси откроется центр русского языка и культуры

21:01 28.11.2019 (обновлено: 21:02 28.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин . Архивное фото
ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси, что, несомненно, сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией, заявил РИА Новости российский сенатор Григорий Карасин по итогам переговоров в четверг в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
"Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры. Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов", - сказал Карасин.
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Зураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияТбилисиГрузияВ мире
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