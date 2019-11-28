В Тбилиси откроется центр русского языка и культуры

"Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры. Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов", - сказал Карасин.