В Тбилиси откроется центр русского языка и культуры

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси, что, несомненно, сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией, заявил РИА Новости российский сенатор Григорий Карасин по итогам переговоров в четверг в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
"Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры. Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов", - сказал Карасин.