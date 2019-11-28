Пушков прокомментировал ответ Макрона на письмо Путина о РСМД в Европе

"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМД Франция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.