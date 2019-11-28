Пушков прокомментировал ответ Макрона на письмо Путина о РСМД в Европе

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал об отличии позиции президента Франции Эммануэля Макрона от позиции НАТО по предложению России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Ранее стало известно, что в Елисейском дворце отклонили российское предложение, однако заявили, что воспринимают его как основу для дальнейших обсуждений.
Вчера, 19:16Сказано в эфире"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМДФранция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.
"Разница между позицией Макрона и позицией НАТО. Альянс сразу заявил: предложение о моратории "не заслуживает доверия" - обсуждать нечего. Макрон же готов воспринять его как "основу для обсуждений". Разница налицо: Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать", — написал сенатор в Twitter.
Летом президент России Владимир Путин отправил письмо об РСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
27 ноября, 14:07В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.