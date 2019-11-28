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РИА Новости

Карасин: говорить о сроках возобновления авиасообщения с Грузией рано

20:56 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин . Архивное фото
ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. О возможных сроках возобновления авиасообщения между Россией и Грузией говорить пока преждевременно, важно, чтобы обе стороны двигались в этом направлении, заявил РИА Новости российский сенатор Григорий Карасин по итогам переговоров в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
"Мы договорились, что к возобновлению авиасообщения между нашими странами необходимо двигаться с обеих сторон. С нашей стороны было выражено ожидание, что в Грузии не будет ни йоты угрозы нашим гражданам. Но говорить о конкретных сроках возобновления полетов пока преждевременно", - сказал Карасин.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейЗураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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