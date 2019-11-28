Карасин: говорить о сроках возобновления авиасообщения с Грузией рано

"Мы договорились, что к возобновлению авиасообщения между нашими странами необходимо двигаться с обеих сторон. С нашей стороны было выражено ожидание, что в Грузии не будет ни йоты угрозы нашим гражданам. Но говорить о конкретных сроках возобновления полетов пока преждевременно", - сказал Карасин.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.