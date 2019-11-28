Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей ожидают успешного развития бизнеса в Большинство российских предпринимателей ожидают успешного развития бизнеса в РФ в ближайшие 30 лет, говорится в исследовании аудиторской компании PwC "Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей".

Исследование основано на данных 1001 интервью с представителями различных российских компаний в период с конца октября по середину ноября 2019 года. В выборку вошли граждане 1980-1991 и 1957-1963 годов рождения, являющиеся представителями крупного, среднего и малого бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически – всю Россию.

"Опрошенные достаточно оптимистично оценивают будущее состояние российского бизнеса: более половины из них (56%) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно развиваться... Респонденты предполагают, что наибольшее развитие в ближайшие 30 лет получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%)", - говорится в исследовании. Около 19% опрошенных считают, что российский бизнес в ближайшие 30 лет будет деградировать, 20% - что останется в нынешнем состоянии.

"Взгляды на изменение ситуации с ведением бизнеса в России у представителей двух поколений значительно различаются. Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче. При этом каждый второй представитель молодого поколения уверен, что за прошедшее время ситуация только ухудшилась", - показало исследование.

Бизнесмены, отмечающие, что вести бизнес в России в последние 30 лет стало легче, объясняют это в первую очередь повышением доступности услуг (45%), отсутствием криминала (18%) и наличием больших возможностей (18%). Деловые люди, уверенные в том, что ситуация с ведением бизнеса в России лишь ухудшилась за последние 30 лет, связывают это с высокими налогами (30%) и административными барьерами (24%).