Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

Исследование основано на данных 1001 интервью с представителями различных российских компаний в период с конца октября по середину ноября 2019 года. В выборку вошли граждане 1980-1991 и 1957-1963 годов рождения, являющиеся представителями крупного, среднего и малого бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически – всю Россию.
"Опрошенные достаточно оптимистично оценивают будущее состояние российского бизнеса: более половины из них (56%) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно развиваться... Респонденты предполагают, что наибольшее развитие в ближайшие 30 лет получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%)", - говорится в исследовании. Около 19% опрошенных считают, что российский бизнес в ближайшие 30 лет будет деградировать, 20% - что останется в нынешнем состоянии.
"Взгляды на изменение ситуации с ведением бизнеса в России у представителей двух поколений значительно различаются. Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче. При этом каждый второй представитель молодого поколения уверен, что за прошедшее время ситуация только ухудшилась", - показало исследование.
Бизнесмены, отмечающие, что вести бизнес в России в последние 30 лет стало легче, объясняют это в первую очередь повышением доступности услуг (45%), отсутствием криминала (18%) и наличием больших возможностей (18%). Деловые люди, уверенные в том, что ситуация с ведением бизнеса в России лишь ухудшилась за последние 30 лет, связывают это с высокими налогами (30%) и административными барьерами (24%).
"Среди факторов, отличающих нынешнюю ситуацию от той, что наблюдалась в 90-е, опрошенные бизнесмены отмечают возросшую конкуренцию (80%), упрощение процедуры открытия бизнеса (64%), стабильность государственного строя (55%), а также доступность кредитов (55%). При этом они недовольны увеличением цен на энергоносители (90%), снижением квалификации персонала (46%) и покупательной способности населения (42%)", - говорится в документе.