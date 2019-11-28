Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T21:39+0300
https://ria.ru/20191128/1561724376.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156032/21/1560322101_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_40c193b90b9367532781d2feeb4a968e.jpg
РИА Новости

Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

20:45 28.11.2019 (обновлено: 21:39 28.11.2019)
8227
© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом
© Depositphotos / minervastock
Мужчина с дипломатом. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей ожидают успешного развития бизнеса в РФ в ближайшие 30 лет, говорится в исследовании аудиторской компании PwC "Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей".
Исследование основано на данных 1001 интервью с представителями различных российских компаний в период с конца октября по середину ноября 2019 года. В выборку вошли граждане 1980-1991 и 1957-1963 годов рождения, являющиеся представителями крупного, среднего и малого бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически – всю Россию.
Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве
Вчера, 16:52
Бизнес ждет. Силуанов предложил сократить количество надзорных органов
"Опрошенные достаточно оптимистично оценивают будущее состояние российского бизнеса: более половины из них (56%) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно развиваться... Респонденты предполагают, что наибольшее развитие в ближайшие 30 лет получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%)", - говорится в исследовании. Около 19% опрошенных считают, что российский бизнес в ближайшие 30 лет будет деградировать, 20% - что останется в нынешнем состоянии.
"Взгляды на изменение ситуации с ведением бизнеса в России у представителей двух поколений значительно различаются. Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче. При этом каждый второй представитель молодого поколения уверен, что за прошедшее время ситуация только ухудшилась", - показало исследование.
Бизнесмены, отмечающие, что вести бизнес в России в последние 30 лет стало легче, объясняют это в первую очередь повышением доступности услуг (45%), отсутствием криминала (18%) и наличием больших возможностей (18%). Деловые люди, уверенные в том, что ситуация с ведением бизнеса в России лишь ухудшилась за последние 30 лет, связывают это с высокими налогами (30%) и административными барьерами (24%).
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России
Вчера, 13:22
Медведев усомнился в эффективности надзорной деятельности в России
"Среди факторов, отличающих нынешнюю ситуацию от той, что наблюдалась в 90-е, опрошенные бизнесмены отмечают возросшую конкуренцию (80%), упрощение процедуры открытия бизнеса (64%), стабильность государственного строя (55%), а также доступность кредитов (55%). При этом они недовольны увеличением цен на энергоносители (90%), снижением квалификации персонала (46%) и покупательной способности населения (42%)", - говорится в документе.
304932268
Обсудить 37
PwCРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Стоматология одна процветает... Остальные частники все закрылись
28 ноября, 23:02
Василий Ушма
59201906
Рабочая сила дешевая как в Бангладеш, деньги можно лопатой грести.
28 ноября, 21:02
Вася Пусинов
165032117
Рекомендуем
Иллюзионист Сергей Сафронов
Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
Офис телеканала RT
RT отключают от вещания в Боливии
Логотип международного информационного бренда Спутник
В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
В России ответили на заявление Киева об ущербе возвращенным кораблям
Банковские карты
Эксперты прокомментировали новый способ кражи денег с банковских карт
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения на журналиста в Иркутской области
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Россия и Украина обсудили газовый транзит
Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн
"Роскосмос" объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
Лента новостейМолния