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РИА Новости

"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании

20:27 28.11.2019 (обновлено: 20:28 28.11.2019)
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Глава госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус считает, что Украина должна сохранить контроль над предприятием "Мотор Сич", которое намерены купить иностранные инвесторы.
В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Моторс Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций. При этом он не подтвердил информацию СМИ о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.
Административное здание предприятия «Мотор Сич», расположеное на юго-востоке Украины в городе Запорожье
5 мая 2017, 15:05Сказано в эфире
Мнение: "Мотор Сич" может и сейчас делать двигатели, но сбывать-то их кому?Украинский "Мотор Сич" оказался в крайне тяжелом положении из-за потери рынка РФ, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев сам довел предприятие до такого состояния.
"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Сич" государство должно контролировать", - заявил Абромавичус в интервью интернет-изданию "Экономическая правда", которое опубликовано в четверг.
По его словам, Верховная рада Украины должна принять закон, по которому государство должно иметь право вето на покупку инвесторами таких стратегически важных предприятий.
Ранее бывший тогда советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. По его словам, США хотят предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции. Перед визитом Болтона на Украину в августе этого года в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению акций "Мотор Сич" китайскими компаниями.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
23 апреля 2018, 11:42
Сотрудники СБУ пришли с обысками на завод "Мотор Сич" в Запорожье‍
Позднее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что основатель частной военной компании Academi (ранее известной под названием Blackwater) Эрик Принс рассматривает возможность покупки "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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Айварас АбромавичусУкроборонпромКитайУкраинаВ мире
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