"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании

Мнение: "Мотор Сич" может и сейчас делать двигатели, но сбывать-то их кому?

Украинский "Мотор Сич" оказался в крайне тяжелом положении из-за потери рынка РФ, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев сам довел предприятие до такого состояния.