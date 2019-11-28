В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, сообщившего о бомбе, якобы заложенной в одном из городских отделов правоохранительных органов, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня поступило сообщение, что в одном из территориальных отделений полиции заложено взрывное устройство", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские установили личность звонившего и задержали его. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался "заминировать" отдел полиции Гольяново на Байкальской улице.
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