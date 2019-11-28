В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции

"Сегодня поступило сообщение, что в одном из территориальных отделений полиции заложено взрывное устройство", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские установили личность звонившего и задержали его. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.