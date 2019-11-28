Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в ходе исследования выяснил, какие отношения с Россией считают наиболее приемлемыми жители Белоруссии . Результаты опубликовал "Коммерсант ".

В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили что считают наиболее подходящими "союзнические" отношения с Россией, 31,8% — "партнерские"; 10,2% — "нейтральные". Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть "враждебными", такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос.

При этом 21,4% участников опроса заявили, что бывают в России несколько раз в год, 55,4% респондентов посещают Россию раз в год или реже, а 23,2% — никогда не были в России.