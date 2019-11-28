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РИА Новости

Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

20:15 28.11.2019 (обновлено: 20:19 28.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в ходе исследования выяснил, какие отношения с Россией считают наиболее приемлемыми жители Белоруссии. Результаты опубликовал "Коммерсант".
В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили что считают наиболее подходящими "союзнические" отношения с Россией, 31,8% — "партнерские"; 10,2% — "нейтральные". Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть "враждебными", такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос.
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При этом 21,4% участников опроса заявили, что бывают в России несколько раз в год, 55,4% респондентов посещают Россию раз в год или реже, а 23,2% — никогда не были в России.
В ходе опроса социологи собрали 500 полных анкет и сделали 7 тысяч звонков с контролем выборки по регионам и половозрастной структуре населения Белоруссии.
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МГИМОБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Беларусь - классная страна и наши друзья и союзники
28 ноября, 20:41
Ю.Юрий .
287500017
Результаты выглядят вполне реалистично. Получается, лишь один из ПЯТИСОТ белорусов желает вражды с РФ. Лично я ни разу не встречал таких, только на ютубе видел двух или трёх =) Привет с геройской Брестчины! =)
28 ноября, 20:26
Nebannij Den
291010012
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