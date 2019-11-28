Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания

РИМ, 28 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро сделал предложение о замужестве во время заседания парламента, взяв слово, когда обсуждался законопроект о восстановлении пострадавших от землетрясений территорий.

Парламентарий от партии "Лига" предложил выйти за него замуж своей давней подруге Элизе, которая в этот момент находилась на трибуне для зрителей. Прежде чем достать коробку с кольцом, Ди Муро заявил, что за каждым политиком кроется человеческая личность, которую слишком часто оттеняют обязанности во власти.

"Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: "Элиза, ты выйдешь за меня?", - сказал он. Положительный ответ девушки сорвал аплодисменты собравшихся депутатов, свидетельствует запись заседания в YouTube.