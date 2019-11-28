Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год

ГААГА (Нидерланды), 28 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия сожалеет, что решение по бюджету Организация по запрещению химического оружия ( ОЗХО ) на 2020 год было принято без учёта мнения Москвы, и оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом, заявил постпреда РФ в ОЗХО Игорь Вишневецкий.

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с вновь проявившимся в рядах организации расколом, причём по такому вопросу, как ее бюджет и программная деятельность. Мы в очередной раз столкнулись с нежеланием учитывать мнение России и ряда других крупных плательщиков в бюджет", - сказал он.

Дипломат добавил, что также было отвергнуто предложение РФ продолжить консультации по бюджетным вопросам и попытаться всё-таки выйти на консенсус.

"Мы считаем абсолютно ненормальным, когда решение, выгодное лишь определенным государствам-участникам, навязывается остальным членам нашей организации", - добавил Вишневецкий.

Он напомнил, что работа в ОЗХО ведётся "в рамках многостороннего международного договора".

"И здесь ключевым словом является "договор", что означает "умение договариваться". К сожалению, Такой возможности и договороспособности мы не видим. В связи с тем, что наше мнение было проигнорировано, мы оставляем за собой право сделать соответствующие выводы и должным образом выразить наше негативное отношение к сложившейся ситуации", - заключил дипломат.

Голосование по бюджету ОЗХО на 2020 год прошло ранее в четверг в рамках 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО. Изначально участникам предлагалось принять так называемый омнибусный проект решения по бюджету, однако из-за отсутствия консенсуса вопрос бюджета был вынесен на голосование. В поддержку решения выступило 106 стран, против - 19, включая РФ, Китай, Сирию, Иран и другие.

Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.