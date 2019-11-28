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РИА Новости

Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год

19:47 28.11.2019 (обновлено: 19:48 28.11.2019)
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 28 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия сожалеет, что решение по бюджету Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2020 год было принято без учёта мнения Москвы, и оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом, заявил постпреда РФ в ОЗХО Игорь Вишневецкий.
"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с вновь проявившимся в рядах организации расколом, причём по такому вопросу, как ее бюджет и программная деятельность. Мы в очередной раз столкнулись с нежеланием учитывать мнение России и ряда других крупных плательщиков в бюджет", - сказал он.
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Дипломат добавил, что также было отвергнуто предложение РФ продолжить консультации по бюджетным вопросам и попытаться всё-таки выйти на консенсус.
"Мы считаем абсолютно ненормальным, когда решение, выгодное лишь определенным государствам-участникам, навязывается остальным членам нашей организации", - добавил Вишневецкий.
Он напомнил, что работа в ОЗХО ведётся "в рамках многостороннего международного договора".
"И здесь ключевым словом является "договор", что означает "умение договариваться". К сожалению, Такой возможности и договороспособности мы не видим. В связи с тем, что наше мнение было проигнорировано, мы оставляем за собой право сделать соответствующие выводы и должным образом выразить наше негативное отношение к сложившейся ситуации", - заключил дипломат.
Голосование по бюджету ОЗХО на 2020 год прошло ранее в четверг в рамках 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО. Изначально участникам предлагалось принять так называемый омнибусный проект решения по бюджету, однако из-за отсутствия консенсуса вопрос бюджета был вынесен на голосование. В поддержку решения выступило 106 стран, против - 19, включая РФ, Китай, Сирию, Иран и другие.
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Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
В конце июня 2018 года государства-участники ОЗХО в ходе специальной сессии КГУ в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
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Организация по запрещению химического оружияСовет Безопасности ООНРоссияВ мире
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