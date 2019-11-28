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РИА Новости

Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство

19:38 28.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом принес извинения за нападение демонстрантов на генконсульство Ирана в иракском городе Наджаф на юге страны, сообщается в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выразил протест Багдаду из-за нападения на иранское генконсульство в Ираке.
"После нападения на генконсульство Ирана в Наджафе глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана, извинился за вредоносные действия (демонстрантов - ред.) и подтвердил обязательство своей страны по защите дипломатических объектов и иранских дипломатов", - говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов в городе Наджаф на юге Ирака пострадали в столкновениях с силами безопасности около иранского консульства. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. По сообщению агентства Shafaq, демонстранты в среду подожгли здание консульства. В провинции Наджаф введен комендантский час.
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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Мухаммед Али аль-ХакимАббас МусавиМИД ИракаМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИракИранВ мире
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