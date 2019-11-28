Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках

"Если быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет".

При этом Сафронов отметил, что всегда считал участников шоу тонкими психологами, которым удается распознавать проблемы гостей благодаря богатому опыту наблюдений за людьми. Он также подчеркнул, что не получает денег за участие в программе.