Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

"Глава генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым, в ходе которого они обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии

В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии

По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".