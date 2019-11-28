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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T19:39+0300
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РИА Новости

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

19:27 28.11.2019 (обновлено: 19:39 28.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, в ходе которых стороны обсудили развитие ситуации в Сирии, сообщил турецкий генштаб в четверг.
"Глава генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым, в ходе которого они обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
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