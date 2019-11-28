Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal

Не энергетика, а драматургия. Чем Польшу напугали "Газпром" и OPAL Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк вроде и газовик, а в душе драматург. Написал целую трагедию про "Газпром" и трубопровод OPAL – в своем воображении.