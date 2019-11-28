Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
"Дело <...> зарегистрировано, и ему присвоен номер", - отмечается в публикации.
В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ из "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать половину из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы. Через аукционы с третьими сторонами российский концерн имел возможность приобрести еще 50 процентов транзитной мощности.
В сентябре из-за иска Польши суд ЕС отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" снова может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
После этого "Газпром" снизил объем поставок по Opal, при этом увеличив прокачку через трубопровод Nel, который также принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью.
Глава Минэнерго Александр Новак ранее выразил убежденность, что ситуация с Opal вернется на свое место, так как позиция суда, по его мнению, была политической.
В четверг представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что организация не будет обжаловать это решение.
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