Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Лаборатория Лугара в Лаборатория Лугара в Тбилиси , где, как считают в МИД РФ , американские военные могли изучать особо опасные инфекционные болезни, готова принять зарубежных ученых и экспертов, в том числе российских. Как заявил в четверг РИА Новости специальный представитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе , центр могут посетить ученые и специалисты из всех стран.

Летом занимавший тогда пост замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Тбилиси пока не ответил на российское предложение о по подготовке посещения экспертами центра Лугара.

"Все должно соответствовать той практике, по которой в транспарентном режиме работает лаборатория: она открытая, туда могут приезжать ученые и специалисты со всех стран, в том числе из России. Этот вопрос не стоит осложнять", - сказал Абашидзе.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.