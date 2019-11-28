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РИА Новости

Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов

19:20 28.11.2019 (обновлено: 19:21 28.11.2019)
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© Фото : NCDCЛаборатория Лугара в Грузии
Лаборатория Лугара в Грузии
© Фото : NCDC
Лаборатория Лугара в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Лаборатория Лугара в Тбилиси, где, как считают в МИД РФ, американские военные могли изучать особо опасные инфекционные болезни, готова принять зарубежных ученых и экспертов, в том числе российских. Как заявил в четверг РИА Новости специальный представитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, центр могут посетить ученые и специалисты из всех стран.
Летом занимавший тогда пост замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Тбилиси пока не ответил на российское предложение о по подготовке посещения экспертами центра Лугара.
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"Все должно соответствовать той практике, по которой в транспарентном режиме работает лаборатория: она открытая, туда могут приезжать ученые и специалисты со всех стран, в том числе из России. Этот вопрос не стоит осложнять", - сказал Абашидзе.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
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Ситуация вокруг американской лаборатории в ГрузииЗураб АбашидзеМИД РФРоссияСШАГрузияВ мире
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