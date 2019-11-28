Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции на тему "Будущее детей с особенностями психического развития" и отметила, что тема оказания психиатрической помощи детям в России недостаточно проработана, сообщается на сайте омбудсмена.
По мнению Кузнецовой, нужно учитывать специфику возраста: приоритет профилактики, необходимость работы с семьей, дефицит кадров по этому профилю в субъектах РФ и прочее.
"На законодательном уровне мы видим в ряде случаев несоблюдение прав ребенка с особенностями психического развития на получение необходимой ему помощи", - приводятся на сайте слова детского омбудсмена.
Добавляется, что она также отметила важность повышения грамотности родителей по темам детской психологии и психиатрии - это нужно для того, чтобы они вовремя обращались за консультацией к специалистам.