Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям

"На законодательном уровне мы видим в ряде случаев несоблюдение прав ребенка с особенностями психического развития на получение необходимой ему помощи", - приводятся на сайте слова детского омбудсмена.

Добавляется, что она также отметила важность повышения грамотности родителей по темам детской психологии и психиатрии - это нужно для того, чтобы они вовремя обращались за консультацией к специалистам.