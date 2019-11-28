Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу

Согласно двустороннему соглашению, мониторинг товарооборота должна провести швейцарская компания SGS. В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных.

"Мы обсудили торгово-экономические вопросы, динамику товарооборота за 10 месяцев, транспортные связи, которые подразумевают не только авиасообщение, но и наземные, грузовые перевозки, пассажиропоток… На встрече также коснулись темы таможенного соглашения 2011 года. Было сказано о необходимости поддержать этот процесс, активизировать его по мере возможности. В декабре экспертная рабочая группа соберется в Женеве", - сказал Абашидзе.

В начале января в Грузии была создана межведомственная комиссия по координации мероприятий для имплементации договора с Россией о таможенном мониторинге грузов.