Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что на встрече с российским сенатором Григорием Карасиным в Праге достигнута договоренность об активизации диалога о таможенном мониторинге.
Согласно двустороннему соглашению, мониторинг товарооборота должна провести швейцарская компания SGS. В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных.
"Мы обсудили торгово-экономические вопросы, динамику товарооборота за 10 месяцев, транспортные связи, которые подразумевают не только авиасообщение, но и наземные, грузовые перевозки, пассажиропоток… На встрече также коснулись темы таможенного соглашения 2011 года. Было сказано о необходимости поддержать этот процесс, активизировать его по мере возможности. В декабре экспертная рабочая группа соберется в Женеве", - сказал Абашидзе.
В начале января в Грузии была создана межведомственная комиссия по координации мероприятий для имплементации договора с Россией о таможенном мониторинге грузов.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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