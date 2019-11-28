Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии

"Мы сейчас видим некоторые действия в политике Грузии, которые тоже оказывают пусть не прямое, но все-таки определенное влияние на наши двусторонние отношения. В частности, мы наблюдаем активность в этом регионе, проявляемые НАТО и США. Недавно Грузия обновила соглашение с НАТО. Мы как соседнее с Грузией государство заинтересованы в том, чтобы знать детали того, что было достигнуто между Тбилиси и НАТО", - отметил Карасин.