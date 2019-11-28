Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику

ТАЛЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила в Ватикане с папой Римским Франциском вопросы внешней политики, а также роль церкви и религии в обществе, сообщила в четверг канцелярия главы эстонского государства.

По словам Кальюлайд, папа хорошо помнил их прошлую встречу, которая состоялась 25 сентября 2018 года в Таллине. "Как и тогда, папа Римский высказался в поддержку общества, где нет места ненависти, расизму и женоненавистничеству. Но мы также обсудили гораздо больше практических вопросов, таких как события на Украине, борьба с климатической катастрофой, а также предстоящее членство в Совете Безопасности ООН", - приводит слова главы Эстонии президентская канцелярия.

После встречи с понтификом президент встретилась также с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, с которым обсудила меры по решению наиболее острых конфликтов в мире, международные отношения, планы Эстонии в период ее временного пребывания в Совете Безопасности ООН, возможности сотрудничества Эстонии и Ватикана в решении проблем Африки. В июне этого года Генеральная ассамблея ООН избрала Эстонию новым непостоянным членом Совета Безопасности. Двухгодичный срок членства начинается 1 января 2020 года.