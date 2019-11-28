Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T18:54+0300
https://ria.ru/20191128/1561721450.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155281/41/1552814194_0:0:3282:1847_1036x0_80_0_0_f275af68b044c983bd7024bae1de29db.jpg
РИА Новости

Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику

18:54 28.11.2019
113
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ТАЛЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила в Ватикане с папой Римским Франциском вопросы внешней политики, а также роль церкви и религии в обществе, сообщила в четверг канцелярия главы эстонского государства.
По словам Кальюлайд, папа хорошо помнил их прошлую встречу, которая состоялась 25 сентября 2018 года в Таллине. "Как и тогда, папа Римский высказался в поддержку общества, где нет места ненависти, расизму и женоненавистничеству. Но мы также обсудили гораздо больше практических вопросов, таких как события на Украине, борьба с климатической катастрофой, а также предстоящее членство в Совете Безопасности ООН", - приводит слова главы Эстонии президентская канцелярия.
Украинские военные
26 ноября, 22:32
Эстония пообещала Украине помощь в создании территориальной обороны
После встречи с понтификом президент встретилась также с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, с которым обсудила меры по решению наиболее острых конфликтов в мире, международные отношения, планы Эстонии в период ее временного пребывания в Совете Безопасности ООН, возможности сотрудничества Эстонии и Ватикана в решении проблем Африки. В июне этого года Генеральная ассамблея ООН избрала Эстонию новым непостоянным членом Совета Безопасности. Двухгодичный срок членства начинается 1 января 2020 года.
Затем Кальюлайд совершит рабочий визит в Турин, где откроет в музее Реали выставку живописи эстонского художника Конрада Мяги. Запланированы также встреча с мэром Турина Кьярой Аппендино и выступление с лекцией в Туринском техническом университете.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
26 ноября, 14:40
Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"
080000
Обсудить 1
Папа РимскийКерсти КальюлайдЭстонияВатиканВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
Боливия намерена укреплять дружественные отношения с Россией и Китаем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Молоток судьи
В Пензе главу финансовой пирамиды приговорили к трем годам колонии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Логотип Apple
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone
Здание Министерства Юстиции России
Минюст поддержал идею создания реестра недобросовестных коллекторов
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Паспорт гражданина Российской Федерации
Проживающей в Париже блокаднице Ленинграда вручили российский паспорт
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
The Pussycat Dolls
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО
Украинские военнопленные и сотрудник полиции ЛНР во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
18:34Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Лента новостейМолния