Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал закрытие незаполненных тюрем и открытие СИЗО частного типа.

"Наша первая цель - увеличить число типов наказаний, несвязанных с лишением свободы. Второе, мы хотим, в конце концов, сделать нормальные учреждения, не этот "ад".... Современное учреждение для отбывания наказаний, обустроенное всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное с минимальным числом работников, будет стоить его строительство с нуля около 300 миллионов евро на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать", - цитирует министра агентство УНИАН

Глава Минюста заявил также о перспективе открытия частных СИЗО. "По сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте. Посмотрим насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем попробуем расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах", - подчеркнул Малюська.

Также, по его словам, одним из ключевых целей Минюста является предоставление доступа заключенным к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание, быт и увеличение заработной платы в местах отбывания наказаний.