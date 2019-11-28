Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T18:54+0300
https://ria.ru/20191128/1561721427.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155639/94/1556399423_24:513:2752:2048_1036x0_80_0_0_29ecc1b85958608142ee714d25a6be4c.jpg
РИА Новости

Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО

18:54 28.11.2019
124
© РИА Новости / СтрингерСледственный изолятор в Киеве
Следственный изолятор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Следственный изолятор в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал закрытие незаполненных тюрем и открытие СИЗО частного типа.
"Наша первая цель - увеличить число типов наказаний, несвязанных с лишением свободы. Второе, мы хотим, в конце концов, сделать нормальные учреждения, не этот "ад".... Современное учреждение для отбывания наказаний, обустроенное всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное с минимальным числом работников, будет стоить его строительство с нуля около 300 миллионов евро на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать", - цитирует министра агентство УНИАН.
Украинские военнослужащие возле штаба операции в городе Краматорск
19 июля, 08:00
Экс-офицер СБУ назвал новые тайные тюрьмы, жертв закапывали у "взлетки"
Глава Минюста заявил также о перспективе открытия частных СИЗО. "По сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте. Посмотрим насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем попробуем расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах", - подчеркнул Малюська.
Также, по его словам, одним из ключевых целей Минюста является предоставление доступа заключенным к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание, быт и увеличение заработной платы в местах отбывания наказаний.
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
19 июля, 07:50
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
"К сожалению, в бюджете мы не смогли получить финансирование пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где они не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно. Это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет. Надеюсь, что после этого сокращения мы сможем существенно увеличить заработную плату тем, кто останется и хоть как-то привести в нормальное состояние учреждения, которые останутся работать", - подытожил министр.
0162000
Обсудить 2
Министерство юстиции УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
Паспорт гражданина Российской Федерации
Проживающей в Париже блокаднице Ленинграда вручили российский паспорт
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Процесс об экстрадиции в США россиянина Коршунова начнется 6 декабря
Молоко
Украинский министр возмутился из-за "коммунизма" в трудовом кодексе
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
Боливия намерена укреплять дружественные отношения с Россией и Китаем
Логотип Apple
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь
Минобороны провело пуск баллистической ракеты "Тополь"
Газораспределительная станция в Львовской области
Эксперт оценил диалог России и Украины по газовому транзиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
18:34Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Лента новостейМолния