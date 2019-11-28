Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %

"В связи с новогодними и рождественскими праздниками, а также проведением мероприятия "Путешествие в Рождество" гостиничные сети в этот период заполнены на 90-95 процентов", - сообщила она на заседании комиссии правительства Москвы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".