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РИА Новости

Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %

18:58 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТуристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Гостиницы Москвы в период новогодних праздников заполнены на 90-95 процентов, сообщила заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.
"В связи с новогодними и рождественскими праздниками, а также проведением мероприятия "Путешествие в Рождество" гостиничные сети в этот период заполнены на 90-95 процентов", - сообщила она на заседании комиссии правительства Москвы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".
В связи с этим руководителей отелей и гостиничных комплексов проинформируют о необходимости обеспечения дополнительных мер противопожарной безопасности.
По словам Шаршавицкой, Москва — самый посещаемый город России. При этом порядка 20 процентов туристического потока составляют иностранные туристы.
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