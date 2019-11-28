Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ готово пойти навстречу пожеланиям религиозных деятелей и упростить допуск священнослужителей к подследственным в СИЗО, заявил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России (МСР) рассказал, что религиозные деятели РФ призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО. По его словам, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает, а "допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен".

"Можно внести поправки в федеральный закон о содержании под стражей №103. А можно пока, на данный момент, ограничиться тем, что пойти по пути изменения правил внутреннего распорядка в СИЗО. Это нормативный акт, это решает Министерство юстиции", - сказал раввин Аарон Гуревич.

По его словам, этим нормативным актом можно было бы "зафиксировать место, позицию в этой тюремной системе тех представителей традиционных религиозных объединений для России, с которыми у ФСИН есть соглашение о взаимодействии, и не делать дальше препон для их служения".

"Эти предложения были озвучены заместителю министра юстиции Вадиму Федорову, который благосклонно рассмотрел этот вопрос и сказал, что действительно, федеральный закон менять – это годы, а проблема должна быть решена в ближайшее время, потому что это касается людей, которым нужна помощь сегодня и сейчас", - сказал Гуревич.