Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-28T18:34+0300
https://ria.ru/20191128/1561720759.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1d7685043fd9f3aadc98ea51d72b9337.jpg
РИА Новости

Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР

18:34 28.11.2019
67
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТабличка в исправительной колонии
Табличка в исправительной колонии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ готово пойти навстречу пожеланиям религиозных деятелей и упростить допуск священнослужителей к подследственным в СИЗО, заявил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России (МСР) рассказал, что религиозные деятели РФ призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО. По его словам, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает, а "допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен".
"Можно внести поправки в федеральный закон о содержании под стражей №103. А можно пока, на данный момент, ограничиться тем, что пойти по пути изменения правил внутреннего распорядка в СИЗО. Это нормативный акт, это решает Министерство юстиции", - сказал раввин Аарон Гуревич.
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
18:29Религия и мировоззрение
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
По его словам, этим нормативным актом можно было бы "зафиксировать место, позицию в этой тюремной системе тех представителей традиционных религиозных объединений для России, с которыми у ФСИН есть соглашение о взаимодействии, и не делать дальше препон для их служения".
"Эти предложения были озвучены заместителю министра юстиции Вадиму Федорову, который благосклонно рассмотрел этот вопрос и сказал, что действительно, федеральный закон менять – это годы, а проблема должна быть решена в ближайшее время, потому что это касается людей, которым нужна помощь сегодня и сейчас", - сказал Гуревич.
РИА Новости пока не располагает комментарием министерства юстиции РФ.
110002
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииМинистерство юстиции РФФедеральная служба исполнения наказаний РФрелигия
Рекомендуем
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Сотрудники полиции Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии освободили трех задержанных журналистов
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса
Молоток судьи
Члена движения "Голос" приговорили к обязательным работам за угрозы
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Смартфон
Ученые разработали покрытие для смартфонов, убивающее микробов
Школьные рюкзаки
В Житомире ученик распылил слезоточивый газ в школе
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Сообщения о минировании шести московских судов оказались ложными
Кадр из фильма Симпсоны в кино
Композитор "Симпсонов" заявил, что новый сезон может стать последним
Газораспределительная станция в Львовской области
Эксперт оценил диалог России и Украины по газовому транзиту
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в офисе ПАО Сбербанк
Медведев рассказал о роли цифровых технологий в современном мире
Логотип Apple
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
18:34Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Лента новостейМолния