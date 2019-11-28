Власти Саудовской Аравии освободили трех задержанных журналистов

ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Власти Саудовской Аравии освободили трех из восьми задержанных в середине месяца журналистов, сообщила в четверг саудовская правозащитная организация ALQST.

Ранее саудовские правозащитники обвинили власти королевства в очередных задержаниях ряда журналистов и общественных активистов, включая журналистку и писательницу Зану аш-Шахри и известного блогера Фуада аль-Фархана.

"В результате международного давления и освещения журналистами последних арестов, саудовские власти освободили из-под стражи Бадера ар-Рашида, Сулеймана ан-Нассера и Фуада аль-Фархана", - говорится в сообщении в микроблоге ALQST в Twitter

Правозащитники призвали власти к "прекращению нападок на свободу слова и освобождению всех "узников совести".

По их информации, 16 ноября службы безопасности королевства провели обыски в домах четырех саудовских писателей в Эр-Рияде, затем арестовали их и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Еще один писатель Абдель Маджид аль-Булюви был арестован несколько дней назад в Медине. Задержания других писателей и блогеров произошли в городах Джидда, Абха и Хаиль в разных частях страны.

UPDATE: Due to international pressure and media coverage of the recent arrests, the #Saudi authorities have released Bader al-Rashed, Sulaiman al-Saikhan al-Nasser and Fuad al-Farhan. @ALQST_En insists they must release all prisoners of conscience and stop attacking free speech. https://t.co/cXL6L6o2eX pic.twitter.com/DyKSoGp3iH — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) November 28, 2019

Правозащитники заявляют, что с момента прихода к власти наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в 2015 году недовольные его политикой представители интеллигенции регулярно подвергаются арестам, последняя волна задержаний была в апреле этого года, когда под следствием оказались несколько писателей, которым до сих пор не предъявили обвинений.