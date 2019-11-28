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РИА Новости

Власти Саудовской Аравии освободили трех задержанных журналистов

18:33 28.11.2019 (обновлено: 18:34 28.11.2019)
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© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
Сотрудники полиции Саудовской Аравии
© AP Photo / Hassan Ammar
Сотрудники полиции Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии освободили трех из восьми задержанных в середине месяца журналистов, сообщила в четверг саудовская правозащитная организация ALQST.
Ранее саудовские правозащитники обвинили власти королевства в очередных задержаниях ряда журналистов и общественных активистов, включая журналистку и писательницу Зану аш-Шахри и известного блогера Фуада аль-Фархана.
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"В результате международного давления и освещения журналистами последних арестов, саудовские власти освободили из-под стражи Бадера ар-Рашида, Сулеймана ан-Нассера и Фуада аль-Фархана", - говорится в сообщении в микроблоге ALQST в Twitter.
Правозащитники призвали власти к "прекращению нападок на свободу слова и освобождению всех "узников совести".
По их информации, 16 ноября службы безопасности королевства провели обыски в домах четырех саудовских писателей в Эр-Рияде, затем арестовали их и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Еще один писатель Абдель Маджид аль-Булюви был арестован несколько дней назад в Медине. Задержания других писателей и блогеров произошли в городах Джидда, Абха и Хаиль в разных частях страны.
Правозащитники заявляют, что с момента прихода к власти наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в 2015 году недовольные его политикой представители интеллигенции регулярно подвергаются арестам, последняя волна задержаний была в апреле этого года, когда под следствием оказались несколько писателей, которым до сих пор не предъявили обвинений.
Ранее правозащитники обвиняли саудовские власти в задержании и пытках правозащитниц Насиму ас-Садах и Люджейн аль-Хатлюль, которые боролись за права женщин, в частности, за их право водить автомобиль в королевстве. Правозащитницы до сих пор находятся под судом, им запрещено продолжать учебу.
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