Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-28T18:29+0300
https://ria.ru/20191128/1561720505.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/97394/36/973943676_0:0:2798:1574_1036x0_80_0_0_a5519434a57a90cd00940b1f5a3d24ed.jpg
РИА Новости

Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо

18:29 28.11.2019
33
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРаввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Присутствие духовных лиц в СИЗО и их личные беседы с подследственными крайне необходимы, и зачастую ради организации этих встреч, "из-за общегуманных соображений", самим сотрудникам изоляторов приходится действовать в обход нынешних строгих правил и идти навстречу заключенным, сообщил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России (МСР) рассказал, что религиозные деятели РФ призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО. По его словам, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает, а "допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен". С докладом на заседании МСР по этой теме выступал как раз Аарон Гуревич.
"Проблема в том, что когда речь идет о посещении священнослужителями, которые окормляют подследственных в том или ином СИЗО, - их статус приравнивается к статусу родственника. А по закону, подследственный имеет право на встречу с семьей очень ограниченное, бывает, и вообще не имеет. И исходя из того малого количества "свиданий", как это называется в законе, которое он имеет, – получается, он стоит перед дилеммой: либо увидеться с кем-то из близких, либо увидеться со священнослужителем", - сказал Гуревич.
В том числе и находящиеся под домашним арестом, добавил он, также не имеют отдельного права на посещение священнослужителя.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме
25 ноября, 18:58Религия и мировоззрение
Религиозные лидеры призвали упростить доступ священников в СИЗО
По мнению раввина, "оперативная помощь" священника подследственным, многие из которых оказались впервые в условиях ограничения свободы, может быть гораздо более действенна, нежели, например, увеличение рациона питания или улучшение каких-то условия содержания. При этом даже тюремные психологи, по словам Гуревича, "вовсе не вариант решения жизненных проблем человека" - духовные деятели в этом плане могут помочь гораздо больше. И сама система исполнения наказаний, отметил он, "давно уже декларирует и фиксирует положительный эффект от работы священнослужителей, несущих пастырское служение в изоляторах и местах лишения свободы".
"Тут-то речь идет о том, что человек может находиться на грани, не дай Бог, какого-то необдуманного поступка в отношении самого себя, в отношении окружающих и так далее. В общем-то, примеров немало… Однако все то, что касается индивидуального общения со священником, - все это находится "под спудом"… И, скажем так, когда администрация это позволяет – то получается так, что она сама идет на нарушение. А идет-то она на нарушение, именно исходя из общегуманных соображений", - признал Гуревич.
Он отметил, что нужно разделять личную встречу подследственного со священником с общим походом на богослужение в храм, которое практикуется и в регламенте учреждений именуется как некое "массовое мероприятие".
"Выход в храм – это массовое мероприятие, но это не похоже на исповедь, это не похоже на беседу с глазу на глаз с подследственным… Потому что обязательно должен присутствовать оперативный сотрудник либо сотрудник администрации, который все это время наблюдает и за безопасностью священнослужителя, и пресекает возможность передачи информации между подследственными", - пояснил собеседник агентства.
Сергей Гаврилов
26 ноября, 15:35Религия и мировоззрение
В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
000101
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин Россиирелигия
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
Автобетоносмеситель
Абдул Омаров: бизнес не может застаиваться, необходимо развитие
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Лукашенко: ОДКБ должна укреплять свой международный авторитет
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении замены ДРСМД
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков представит в Париже оперу "Князь Игорь"
Мадрид, Испания
В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25
Сноубордисты
Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом
Социальная сеть Фейсбук
Исследователь рассказал о продажах в Facebook похищенных артефактов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
18:34Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Лента новостейМолния