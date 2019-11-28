Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Присутствие духовных лиц в СИЗО и их личные беседы с подследственными крайне необходимы, и зачастую ради организации этих встреч, "из-за общегуманных соображений", самим сотрудникам изоляторов приходится действовать в обход нынешних строгих правил и идти навстречу заключенным, сообщил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании заседания Межрелигиозного совета России (МСР) рассказал, что религиозные деятели РФ призывают обеспечить беспрепятственный доступ представителей разных конфессий к подследственным в СИЗО. По его словам, что касается пастырского окормления заключенных, уже получивших сроки, здесь особых проблем не возникает, а "допуск в СИЗО к тем, кто находится под следствием, часто бывает ограничен". С докладом на заседании МСР по этой теме выступал как раз Аарон Гуревич.

"Проблема в том, что когда речь идет о посещении священнослужителями, которые окормляют подследственных в том или ином СИЗО, - их статус приравнивается к статусу родственника. А по закону, подследственный имеет право на встречу с семьей очень ограниченное, бывает, и вообще не имеет. И исходя из того малого количества "свиданий", как это называется в законе, которое он имеет, – получается, он стоит перед дилеммой: либо увидеться с кем-то из близких, либо увидеться со священнослужителем", - сказал Гуревич.

В том числе и находящиеся под домашним арестом, добавил он, также не имеют отдельного права на посещение священнослужителя.

По мнению раввина, "оперативная помощь" священника подследственным, многие из которых оказались впервые в условиях ограничения свободы, может быть гораздо более действенна, нежели, например, увеличение рациона питания или улучшение каких-то условия содержания. При этом даже тюремные психологи, по словам Гуревича, "вовсе не вариант решения жизненных проблем человека" - духовные деятели в этом плане могут помочь гораздо больше. И сама система исполнения наказаний, отметил он, "давно уже декларирует и фиксирует положительный эффект от работы священнослужителей, несущих пастырское служение в изоляторах и местах лишения свободы".

"Тут-то речь идет о том, что человек может находиться на грани, не дай Бог, какого-то необдуманного поступка в отношении самого себя, в отношении окружающих и так далее. В общем-то, примеров немало… Однако все то, что касается индивидуального общения со священником, - все это находится "под спудом"… И, скажем так, когда администрация это позволяет – то получается так, что она сама идет на нарушение. А идет-то она на нарушение, именно исходя из общегуманных соображений", - признал Гуревич.

Он отметил, что нужно разделять личную встречу подследственного со священником с общим походом на богослужение в храм, которое практикуется и в регламенте учреждений именуется как некое "массовое мероприятие".