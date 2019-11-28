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РИА Новости

В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone

18:23 28.11.2019 (обновлено: 18:48 28.11.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые снизилась ниже 20 тысяч рублей, сообщил Hi-tech.mail.
Так, модель iPhone 6S на 32 GB в одном из магазинов можно приобрести за 19 995 рублей.
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Как уточняет портал, Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone 6 и SE, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных.
При этом на сайте компании можно купить смартфон не старее iPhone 7.
В ноябре Apple предупредила владельцев устаревших гаджетов о возможных неполадках в работе. Речь идет о телефонах и планшетах, выпущенных до 2012 года: iPhone 5 (iOS 10.3.4), iPad четвертого поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 10.3.4), iPhone 4s (iOS 9.3.6), iPad mini первого поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad 2 (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad третьего поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6).
Для устранения возможных сбоев владельцам устаревших устройств необходимо установить новое ПО. Для этого следует создать резервную копию данных, которые затем надо восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows.
Для обновления старые модели должны иметь последние версии прошивки iOS: 10.3.4 или 9.3.6 в зависимости от устройства.
Логотип компании Apple
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