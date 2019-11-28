В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена самого дешевого обновляемого Цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые снизилась ниже 20 тысяч рублей, сообщил Hi-tech.mail

Так, модель iPhone 6S на 32 GB в одном из магазинов можно приобрести за 19 995 рублей.

Как уточняет портал, Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone 6 и SE, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных.

При этом на сайте компании можно купить смартфон не старее iPhone 7.

В ноябре Apple предупредила владельцев устаревших гаджетов о возможных неполадках в работе. Речь идет о телефонах и планшетах, выпущенных до 2012 года: iPhone 5 (iOS 10.3.4), iPad четвертого поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 10.3.4), iPhone 4s (iOS 9.3.6), iPad mini первого поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad 2 (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad третьего поколения (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6).

Для устранения возможных сбоев владельцам устаревших устройств необходимо установить новое ПО. Для этого следует создать резервную копию данных, которые затем надо восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows.