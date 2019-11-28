Процесс об экстрадиции в США россиянина Коршунова начнется 6 декабря

РИМ, 28 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Процесс об экстрадиции в Процесс об экстрадиции в США арестованного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова начнётся в начале декабря, заявил РИА Новости его адвокат Джандоменико Каяйцца.

"Заседания начнутся в Неаполе 6 декабря", - сказал адвокат.

По его словам, в четверг состоялось очередное заседание суда, на котором защита россиянина добивалась отмены его ареста в тюрьме. Решение суда ожидается в четверг или пятницу, подчеркнул адвокат. Предыдущие ходатайства защиты были отклонены.

Вместе с тем Каяйцца рассказал, что на заседании Генеральная прокуратура Италии, выступающая на процессе как сторона обвинения, поддержала обращение адвокатов об изменении меры пресечении.

Кроме того, в начале декабря пройдёт новое заседание высшей Судебной инстанции Италии - Кассационного суда, куда адвокаты Коршунова подали обращение о незаконности вердикта Апелляционного суда Неаполя, который ранее оставил Коршунова в тюрьме.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для начала процесса по экстрадиции Коршунова в Штаты.

Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками". Дипломат назвал данную историю "очередным вопиющим случаем, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам".

Сейчас топ-менеджер находится в итальянской тюрьме, попытки защиты добиться его освобождения пока не увенчались успехом. Экстрадиция может затянуться на шесть-восемь месяцев.