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РИА Новости

Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом

18:48 28.11.2019
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал на сольном концерте, который состоялся в эту среду в Москве, какую песню исполнил за своих артистов из лейбла MALFA, причем женским голосом, сообщает Piter TV.
Во время выступления Фадеева зрители больше всего ждали исполнения хита So Long, который в 2018 году возглавлял российские и зарубежные музыкальные чарты, а также звучал практически на всех радиостанциях.
Оказалось, что высокий вокал в песне, очень похожий на женский, принадлежит Фадееву.
"Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился", — признался продюсер.
До этого было неизвестно, кто исполняет So Long. Предполагали, что певицей может быть Ольга Серябкина.
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
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