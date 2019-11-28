Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддерживает предложенный Госдуме законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, но при этом общее количество рабочих дней в году не должно меняться.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий проект закона.
"Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день - 31 декабря - можно было бы сделать выходным", - сказала журналистам спикер.
Она подчеркнула, что в этот день семье важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.
По словам спикера, если Госдума примет такой закон, она бы его поддержала. При этом общее количество рабочих и выходных дней в году не должно меняться, добавила она.