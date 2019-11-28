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РИА Новости

Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

18:18 28.11.2019 (обновлено: 18:34 28.11.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддерживает предложенный Госдуме законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, но при этом общее количество рабочих дней в году не должно меняться.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий проект закона.
"Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день - 31 декабря - можно было бы сделать выходным", - сказала журналистам спикер.
Она подчеркнула, что в этот день семье важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.
По словам спикера, если Госдума примет такой закон, она бы его поддержала. При этом общее количество рабочих и выходных дней в году не должно меняться, добавила она.
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13:31
"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
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ЛДПРГосдума РФВалентина МатвиенкоРоссияОбщество
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