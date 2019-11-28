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РИА Новости

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

18:16 28.11.2019 (обновлено: 18:17 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
По его словам, жалоба касается спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228". "Участковый проводит проверку по сообщению", - сказал адвокат. Он отметил, что далее участковый принимает решение, есть ли состав административного или уголовного преступления. "Мы с директором театра сходили на опрос и дали необходимые пояснения", - отметил Бадамшин.
Ноутбук
16 октября, 11:05
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По его словам, поводом для проведения проверки стал запрос от депутата Госдумы Елены Ямпольской. Сама она на своей странице в Facebook ранее пояснила, что лишь направила для рассмотрения обращение граждан.
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Елена ЯмпольскаяСергей БадамшинПроисшествия
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