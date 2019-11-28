Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

По его словам, жалоба касается спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228". "Участковый проводит проверку по сообщению", - сказал адвокат. Он отметил, что далее участковый принимает решение, есть ли состав административного или уголовного преступления. "Мы с директором театра сходили на опрос и дали необходимые пояснения", - отметил Бадамшин.