МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
По его словам, жалоба касается спектаклей "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228". "Участковый проводит проверку по сообщению", - сказал адвокат. Он отметил, что далее участковый принимает решение, есть ли состав административного или уголовного преступления. "Мы с директором театра сходили на опрос и дали необходимые пояснения", - отметил Бадамшин.
По его словам, поводом для проведения проверки стал запрос от депутата Госдумы Елены Ямпольской. Сама она на своей странице в Facebook ранее пояснила, что лишь направила для рассмотрения обращение граждан.