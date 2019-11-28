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РИА Новости

Минобороны провело пуск баллистической ракеты "Тополь"

18:15 28.11.2019 (обновлено: 18:44 28.11.2019)
20009
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Как сообщили в Министерстве обороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь с полигона Капустин Яр в Астраханской области
1 февраля, 13:18РИА Наука
"Роскосмос" рассматривает возможность запусков с помощью "Тополей"
Задачи пуска выполнены в полном объеме, заключили в ведомстве.
"Тополь" (по классификации NATO — "Серп", SS-25 "Sickle") — стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.
С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) провели семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Обсудить 10
Капустин Яр (космодром)Тополь (ракетный комплекс)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Так это она над Челябинском взорвалась видимо? Весь город гудит в местных новостях...
28 ноября, 18:25
Илья Беляев
1410013
Здесь особо радоваться нечему, 6 из 7 это не особо высокий показатель надёжности.((
28 ноября, 18:57
aaarrr
1200015
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