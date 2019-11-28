Новая система допобразования детей работает в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С 1 сентября в области началось введение новой системы дополнительного образования детей, отметила глава подмосковного минобразования Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал С 1 сентября в области началось введение новой системы дополнительного образования детей, отметила глава подмосковного минобразования Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360"

По словам министра, к сегодняшнему дню в Подмосковье применяется более 53 тысяч электронных сертификатов с денежным обеспечением. Они закрепляются за ребенком и предназначаются для оплаты дополнительных занятий в секциях и кружках.

После их посещения деньги списываются и направляются тем, кто оказал услугу, будь то организация или индивидуальный предприниматель. Эта функция доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.