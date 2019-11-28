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РИА Новости

Новая система допобразования детей работает в Подмосковье

18:06 28.11.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякУченицы на занятии по физике
Ученицы на занятии по физике
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С 1 сентября в области началось введение новой системы дополнительного образования детей, отметила глава подмосковного минобразования Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, к сегодняшнему дню в Подмосковье применяется более 53 тысяч электронных сертификатов с денежным обеспечением. Они закрепляются за ребенком и предназначаются для оплаты дополнительных занятий в секциях и кружках.
После их посещения деньги списываются и направляются тем, кто оказал услугу, будь то организация или индивидуальный предприниматель. Эта функция доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.
"В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и индивидуальные программы. На сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 44 территории региона. Все остальные войдут в проект в 2020 году", – заверила Каклюгина.
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