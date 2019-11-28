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РИА Новости

Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах

18:04 28.11.2019
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© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил о подписании методических рекомендаций по использованию мобильных телефонов в школах.
"Подписаны методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах, они позитивно восприняты и учителями, и общественностью", - заявил Кравцов в четверг на заседании Совета по госполитике в сфере защиты детей.
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Он пояснил, что документ подготовлен в соответствии с рекомендациями совета.
Участники предыдущего заседания предлагали ограничить использование мобильных телефонов в школах, поскольку они мешают учебному процессу. Звучали разные предложения, в том числе хранить телефоны в специальных шкафчиках во время уроков.
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Сергей КравцовРособрнадзорОбразование - ОбществоОбщество
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